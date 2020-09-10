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Новини Тернополя 

Без дотримання карантинних заходів ситуація на Тернопільщині може вийти з-під контролю, – Володимир Богайчук

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У Тернополі заклади, які надають допомогу хворим на коронавірус, повністю заповнені. Кілька місць залишилось у лікарні швидкої допомоги. Однак лише протягом дня в управління охорони здоров’я ТОДА надійшло понад 20 звернень щодо потреби у госпіталізації хворих з відповідними симптомами та показами. 

Про це під час брифінгу в Тернопільській облдержадміністрації заявив начальник начальник управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук.

Частину хворих направляють у сусідні районні лікарні – в Козівську, Збаразьку, Лановецьку. Наразі заклади справляються з навантаженням. Та без дотримання карантинних заходів ситуація може вийти з-під контролю.

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