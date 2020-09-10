Без дотримання карантинних заходів ситуація на Тернопільщині може вийти з-під контролю, – Володимир Богайчук

У Тернополі заклади, які надають допомогу хворим на коронавірус, повністю заповнені. Кілька місць залишилось у лікарні швидкої допомоги. Однак лише протягом дня в управління охорони здоров’я ТОДА надійшло понад 20 звернень щодо потреби у госпіталізації хворих з відповідними симптомами та показами.

Про це під час брифінгу в Тернопільській облдержадміністрації заявив начальник начальник управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук.

Частину хворих направляють у сусідні районні лікарні – в Козівську, Збаразьку, Лановецьку. Наразі заклади справляються з навантаженням. Та без дотримання карантинних заходів ситуація може вийти з-під контролю.