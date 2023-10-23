«Люди. Війна. Герої»: тернопільський телеканал ІНТБ покаже історії бійців, які загинули у російсько-українській війні

На телеканалі ІНТБ стартував телепроєкт «Люди. Війна. Герої». Його мета – розповісти про українських воїнів з Тернопільщини, які першими стали на захист України і загинули у боротьбі з російськими окупантами.

Учасниками програми стали рідні, друзі та побратими загиблих бійців, які розкажуть про їхнє життя, силу духу та мужність. Кожна історія важка, але має бути почутою і вона варта уваги.

Впродовж року знімальна група телеканалу спілкувалась з рідними, відвідувала місця, де народились і виросли Герої України, щоб розповісти людям про важку втрату та біль.

Перший випуск програми розповідає про бійця з села Біла Євгена Данилківа. Хлопцеві було всього 23 роки. Загинув 28 березня 2022 року в результаті підриву на фугасі поблизу Запоріжжя.

Матір Євгена розповіла про захоплення сина, його відданість військовій справі та останню зустріч, яку запам’ятала на все життя.

Євген отримав орден «За мужність» III ступеня (посмертно). Воїн з-під вогню вивіз свій екіпаж і хлопців, які потрапили під обстріл. Зараз родина Євгена Данилківа просить присвоїти йому звання “Герой України” (посмертно).