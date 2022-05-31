1 червня для дітей буде безкоштовний проїзд у комунальному громадському транспорті Тернополя та на теплоході

1 червня з нагоди Дня захисту дітей проїзд у комунальному громадському транспорті Тернополя (автобусах та тролейбусах) при наявності «Соціальної карти тернополянина» категорії «Учнівська» буде безкоштовним. Для дітей, які не мають виготовлених учнівських проїзних квитків, проїзд буде забезпечено безоплатним.

Також, один із тролейбусів оформлений на дитячу тематику, а у салонах всіх інших комунальних тролейбусів та автобусів будуть розміщені тематичні малюнки до Дня захисту дітей.

З нагоди свята 1 червня безкоштовними для дітей (до 16 років) будуть також прогулянкові водні поїздки на теплоході з 12:00 по 18:00 год. (за умови сприятливої погоди). При сильному шквальному вітрі та поганих погодних умовах задля безпеки пасажирів перевезення на теплоході не здійснюється.