1 липня — 11 підтверджень COVID-19 у Тернопільській області
Станом на 01 липня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1930 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1767 випадків – дорослі, 163 випадки – діти), з них 29 летальних. Видужало 1160 осіб.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 1366 осіб: 277 осіб на наявність класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 13 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1089 осіб на наявність класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 24 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 411 (109 одужало, 1 летальний);
– Бережанський район – 7 (3 одужало, 1 летальний);
– Борщівський район – 15 (14 одужало);
– Бучацький район – 90 (70 одужало, 1 летальний);
– Гусятинський район – 36 (17 одужало);
– Заліщицький район – 58 (42 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);
– Збаразький район – 83 (43 одужало, 1 летальний);
– Зборівський район – 8 (5 одужало);
– Козівський район – 65 (31 одужало, 1 летальний);
– Кременецький район – 427 (339 одужало, 8 летальних);
– Лановецький район – 91 (28 одужало);
– Монастириський район – 199 (190 одужало, 4 летальних);
– Підволочиський район – 8 (7 одужало);
– Підгаєцький район – 6 (5 одужало, 1 летальний);
– Теребовлянський район – 17 (17 одужало);
– Тернопільський район – 123 (55 одужало);
– Чортківський район – 87 (55 одужало);
– Шумський район – 199 (130 одужало, 7 летальних).
За попередню добу:
✅видужало 19 осіб
✅проведено 112 досліджень методом ПЛР.
✅підтверджено 11 випадків зараження вірусом COVID-19
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (7 осіб)
⭕️Тернопільський район (1 особа):
• с. Гаї Гречинські – 1
⭕️Лановецький район (3 особи):
• м. Ланівці – 1