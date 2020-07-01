Сьогодні на Театральному майдані прощатимуться із тернополянином Іваном Дедюхом

27 червня поблизу селa Стaрогнaтівкa Волновaського рaйону на Донеччині під час інженерного обладнання позицій пролунав вибух невідомого походження і від численних осколкових поранень не сумісних з життям загинув справжній українець, воїн і патріот, молодший сержант ДЕДЮХ Іван Мирославович.

Іван був родом із Тернополя, на війну прийшов ще в далекому 2014 році, щоб відстоювати права України та українських громадян. Завжди був відповідальною людиною, служив командиром відділення, умів вправно керувати своїм маленьким підрозділом, за що його поважали побратими, – йдеться на офіційній сторінці 24 окремого штурмового батальйону ЗСУ Айдар. – Тепер йому назавжди 37 і він залишиться назавжди воїном небесної роти батальйону “Айдар”.

Приносимо щирі співчуття та розділяємо біль втрати з близькими, друзями та рідними. Не дочекалася з війни сина мати.

Прощання з Іваном Дедюхом відбудеться сьогодні, 1 липня, о 10:00 год. на Театральному Майдані та об 11.00 – на Микулинецькому кладовищі.



