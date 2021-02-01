1 лютого: на Тернопільщині, крім Збаражчини, Лановеччини і Підволочищини, за добу COVID-19 підтверджено у 85 людей
Джерело: ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”
85 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 01 лютого 2021 року.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (19 осіб)
Бережанський район (4 особи):
• м. Бережани – 3
• с. Куряни – 1
Борщівський район (7 осіб):
• с. Зелене – 1
• с. Озеряни – 1
• с. Іванків – 3
• с. Горошова – 2
Бучацький район (3 особи):
• с. Пишківці – 2
• с. Стінка – 1
Гусятинський район (2 особи):
• с. Майдан – 1
• с. Гадинківці – 1
Заліщицький район (11 осіб):
• м. Заліщики – 9
• с. Винятинці – 1
• с. Добрівляни – 1
Збаразький район (0 осіб)
Зборівський район (1 особа):
• м. Зборів – 1
Козівський район (4 особи):
• с. Конюхи – 3
• с. Теофіпілка – 1
Кременецький район (1 особа):
• с. Плоске – 1
Лановецький район (0 осіб)
Монастириський район (12 осіб):
• м. Монастириська – 1
• сел. Коропець – 2
• с. Горішня Слобідка – 3
• с. Високе – 1
• с. Криниця – 1
• с. Тростянець – 1
• с. Устя-Зелене – 3
Підволочиський район (0 осіб)
Підгаєцький район (4 особи):
• м. Підгайці – 1
• с. Мужилів – 2
• с. Носів – 1
Теребовлянський район (1 особа):
• м. Теребовля – 1
Тернопільський район (6 осіб):
• с. Довжанка – 1
• с. Романівка – 3
• с. Настасів – 1
• с. Чистилів – 1
Чортківський район (8 осіб):
• м. Чортків – 1
• с. Стара Ягільниця – 2
• с. Заболотівка – 1
• с. Білобожниця – 1
• с. Росохач – 1
• с. Біла – 1
• с. Милівці – 1
Шумський район (2 особи):
• м. Шумськ – 1
• с. Великі Дедеркали – 1