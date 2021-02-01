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Новини Тернополя 

1 лютого: на Тернопільщині, крім Збаражчини, Лановеччини і Підволочищини, за добу COVID-19 підтверджено у 85 людей

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Джерело: ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”

85 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 01 лютого 2021 року.

Також за останню добу
🔺летальних випадків – 4 (чоловік 59 р. Бережанський район с. Куряни, чоловік 71 р. м. Тернопіль, жінка 68 р. Чортківський район с. Росохач, чоловік 82 р. м. Тернопіль)
🔺одужало – 101 особа
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 211
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 37893 осіб;
🔺одужало – 35114 осіб;
🔺летальних випадків – 531(3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 10667 (9544 одужало, 129 летальних);
– Бережанський район – 1902 (1803 одужало, 20 летальних);
– Борщівський район – 1743 (1663 одужало, 34 летальних);
– Бучацький район – 1347 (1263 одужало, 19 летальних);
– Гусятинський район – 1797 (1729 одужало, 27 летальних);
– Заліщицький район – 1659 (1513 одужало, 33 летальних);
– Збаразький район – 1866 (1762 одужало, 28 летальних);
– Зборівський район – 858 (843 одужало, 12 летальних);
– Козівський район – 1184 (1065 одужало, 9 летальних);
– Кременецький район – 2169 (2030 одужало, 36 летальних);
– Лановецький район – 977 (909 одужало, 5 летальних);
– Монастириський район – 1278 (1143 одужало, 25 летальних);
– Підволочиський район – 1487 (1427 одужало, 19 летальних);
– Підгаєцький район – 517 (491 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1541 (1397 одужало, 32 летальних);
– Тернопільський район – 3190 (2989 одужало, 40 летальних);
– Чортківський район – 2507 (2384 одужало, 35 летальних);
– Шумський район – 1204 (1159 одужало, 22 летальних).

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (19 осіб)

⭕️Бережанський район (4 особи):

• м. Бережани – 3

• с. Куряни – 1

⭕️Борщівський район (7 осіб):

• с. Зелене – 1

• с. Озеряни – 1

• с. Іванків – 3

• с. Горошова – 2

⭕️Бучацький район (3 особи):

• с. Пишківці – 2

• с. Стінка – 1

⭕️Гусятинський район (2 особи):

• с. Майдан – 1

• с. Гадинківці – 1

⭕️Заліщицький район (11 осіб):

• м. Заліщики – 9

• с. Винятинці – 1

• с. Добрівляни – 1

⭕️Збаразький район (0 осіб)

⭕️Зборівський район (1 особа):

• м. Зборів – 1

⭕️Козівський район (4 особи):

• с. Конюхи – 3

• с. Теофіпілка – 1

⭕️Кременецький район (1 особа):

• с. Плоске – 1

⭕️Лановецький район (0 осіб)

⭕️Монастириський район (12 осіб):

• м. Монастириська – 1

• сел. Коропець – 2

• с. Горішня Слобідка – 3

• с. Високе – 1

• с. Криниця – 1

• с. Тростянець – 1

• с. Устя-Зелене – 3

⭕️Підволочиський район (0 осіб)

⭕️Підгаєцький район (4 особи):

• м. Підгайці – 1

• с. Мужилів – 2

• с. Носів – 1

⭕️Теребовлянський район (1 особа):

• м. Теребовля – 1

⭕️Тернопільський район (6 осіб):

• с. Довжанка – 1

• с. Романівка – 3

• с. Настасів – 1

• с. Чистилів – 1

⭕️Чортківський район (8 осіб):

• м. Чортків – 1

• с. Стара Ягільниця – 2

• с. Заболотівка – 1

• с. Білобожниця – 1

• с. Росохач – 1

• с. Біла – 1

• с. Милівці – 1

⭕️Шумський район (2 особи):

• м. Шумськ – 1

• с. Великі Дедеркали – 1

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