1 мільйон гривень пропонують «подарувати» Тернопільському озеру

1 000 000 гривень громадського бюджету, не використаних у реалізації проекту Мультиспортивний зал Тернополя, тернопільський активіст, мандрівник Роман Задорожний пропонує використати на побудову нового кільцевого маршруту навколо озера в Тернополі. Про шанси такого проекту в Тернопільську міську раду подано відповідний запит, однак відповіді поки що нема.

“1 000 000 гривень, о! Мало чи багато? — пише на своїй сторінці у Facebook Роман Задорожний. — Звичайно, все залежить від бажань та об’ємів бажаного, але в перед новорічну пору можна помріяти, правда ж? 1 000 000 – невикористані/зекономлені кошти громадського бюджету міста “завдяки” не втіленому проекту №613. 1 000 000 – ми готові “подарувати” нашому найулюбленішому місцю в місті – тернопільському озеру (не люблю називати його ставом). Подарувати не для нового аераційного фонтану, не для очищення і навіть не для проведення чергових водомоторних змагань. В нас є мрія, як і в багатьох тернополян та гостей міста – отримати можливість вільно насолоджуватись мандрівками довкола озера уникаючи сходів/болота/гаражів/собакВбілій і зупинки маршрутки №2.

Якщо б була пропозиція обрати альтернативний варіант використання коштів громбюджету замість старту проекту мультизалу, то це стало б вкладення в розробку нового кільцевого маршруту навколо озера. Є розуміння, що обхід такого незручного стратегічного Водоканалу справа недешева і питання не в одному млн, але починати потрібно вже. Кажуть, розмови про “кільце” раз-по-раз звучать в кабінетах мерії, але наразі інформації немає. Близько двох тижнів тому ми подали запит, щоб отримати достовірну інформацію про шанси втілення такого задуму – наразі очікуємо відповіді. Так, це наші фантазії, але, тойво – використайте той 1 000 000 на щось круте та корисне”.