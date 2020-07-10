10 липня: за добу 21 мешканець Тернопільщини інфікувався COVID-19

Станом на 10 липня 2020 року в Тернопільській обоасті за результатами досліджень методом ПЛР – у 2174 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1988 випадків – дорослі, 186 випадків – діти), з них 32 летальних. Видужала 1353 особи.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 1525, з яких 350 досліджень на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 17 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1175 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 33 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).



❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 495 (130 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 9 (6 одужало, 1 летальний);

– Борщівський район – 18 (14 одужало);

– Бучацький район – 96 (82 одужало, 1 летальний);

– Гусятинський район – 64 (22 одужало);

– Заліщицький район – 61 (54 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 107 (61 одужало, 1 летальний);

– Зборівський район – 17 (5 одужало);

– Козівський район – 67 (50 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 430 (362 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 114 (42 одужало);

– Монастириський район – 209 (190 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 14 (7 одужало);

– Підгаєцький район – 6 (5 одужало, 1 летальний);

– Теребовлянський район – 20 (17 одужало);

– Тернопільський район – 144 (80 одужало);

– Чортківський район – 98 (63 одужало);

– Шумський район – 205 (163 одужало, 10 летальних).



За попередню добу:

✅видужало 10 осіб

✅проведено 267 досліджень методом ПЛР.

✅підтверджено 21 випадок зараження вірусом COVID-19



🌏Географія поширення нових випадків:



⭕️м. Тернопіль (4 особи)



⭕️Тернопільський район (3 особи):

• смт. Великий Глибочок – 1

• с. Біла – 1

• с. Грабовець – 1



⭕️Теребовлянський район (1 особа):

• с. Ласківці – 1



⭕️Кременецький район (2 особи):

• м. Почаїв – 1

• с. Лідихів – 1



⭕️Збаразький район (2 особи):

• м. Збараж – 1

• с. Травневе – 1



⭕️Лановецький район (1 особа):

• с. Іванківці – 1



⭕️Гусятинський район (8 осіб):

• м. Копичинці – 4

• с. Коцюбинці – 3

• с. Перемилів – 1

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