14:34 | 10.07.2020
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Гравці “Ниви” пройшли тестування на COVID-19

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Гравці “Ниви” розпочали проходження медичного огляду, – про це повідомляють у футбольному клубі.

8 липня частина команди пройшла медичне обстеження у Тернопільському обласному лікарсько-фізкультурному диспансері перед стартом тренувальних зборів.

Наступного тижня медогляд пройдуть гравці, які прибудуть у Тернопіль з інших міст. Також на команду очікує аналіз крові, флюорографія та тестування на COVID-19.

Нагадаємо, що перший навчально-тренувальний збір “Ниви” стартує 14 липня.

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