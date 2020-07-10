Гравці “Ниви” пройшли тестування на COVID-19

Гравці “Ниви” розпочали проходження медичного огляду, – про це повідомляють у футбольному клубі.

8 липня частина команди пройшла медичне обстеження у Тернопільському обласному лікарсько-фізкультурному диспансері перед стартом тренувальних зборів.

Наступного тижня медогляд пройдуть гравці, які прибудуть у Тернопіль з інших міст. Також на команду очікує аналіз крові, флюорографія та тестування на COVID-19.

Нагадаємо, що перший навчально-тренувальний збір “Ниви” стартує 14 липня.