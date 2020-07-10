Лікар-епідеміолог Володимир Паничев: «До погіршення ситуації у Тернополі призводить безвідповідальність людей»

Епідеміологічна ситуація із COVID-19 на Тернопільщині залишається складною. Зокрема, значно гіршим за останній час став показник динаміки зростання захворюваності, – пише Терен.

Причин для погіршення статистики – кілька, але головна – безвідповідальність людей, недбале ставлення громадян до дотримання карантинних вимог, вважає лікар-епідеміолог, заступник директора обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

– Наприклад, ситуація у садочку №6. Матеріали епідрозслідування свідчать, що батьки однієї дитини організували святкування іменин, де були кілька малят із групи та їхні батьки, – розповідає фахівець. – Також там була дитина з іншого садочка. У підсумку відбулося побутове зараження і його врешті занесли до дитсадка №6, який довелося закрити.

Про це йшлося під час засідання оперативного міського Штабу із подолання надзвичайної ситуації сьогодні, 9 липня. Володимир Паничев уточнив, що садок №6 фактично постраждав від недбалої поведінки окремих батьків. Втім, безвідповідально ставляться до загроз і на багатьох підприємствах та в організаціях. Тому ситуація в області і залишається складною.

– Показники захворюваності у нашій області майже вдвічі перевищують показники в Україні, – додає медик. – Ми реєструємо спалахи захворюваності із числом постраждалих від 20-ти до 46 осіб, а також летальні випадки трапляються кожних 2-3 дні. Така тенденція тривожить. Перевищуємо ми і показник динаміки зростання захворюваності. Уже 6-й день поспіль в області маємо тенденцію до зростання від +3,8% до 66,3% при допустимому рівні, вказаному Кабміном, – 10%.

Нагадаємо, лікарі-епідеміологи наголошували на перевищені одного із показників динаміки зростання хворих на COVID-19 і на засідання регіональної комісії із питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій у Тернопільській обласній держадміністрації (ОДА). Через це і вирішили посилити контроль за виконанням санітарних норм. Серед причин зростання захворюваності фахівці називають: порушення рекомендованих вимог щодо дотримання соціальної дистанції, відсутність засобів захисту, допущення скупчення людей тощо.

Заступниця начальника міського відділу охорони здоров’я Ольга Ярмоленко під час засідання оперативного штабу повідомила про ситуацію у медичних закладах, а також надала пропозиції і рекомендації щодо дотримання правил дотримання карантинних норм.

– Маємо 120-й день карантину. Усього зареєстрованих і лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19 серед жителів Тернопільської громади – 491, – каже вона. – Сьогодні хворими є 360 людей. На стаціонарному лікуванні перебувають 57 пацієнтів: 44 – дорослих і 1 дитина. Окрім того, 13 осіб – з підозрою на COVID-19.

У місті вже одужали від коронавірусної інфекції 130 осіб. На амбулаторному лікуванні, тобто вдома наразі перебувають 316 хворих: 307 – дорослих і 9 дітей. Причому із підозрами на COVID-19 є ще 80 осіб. На самоізоляції, за даними сімейних лікарів, перебувають 292 особи: 209 дорослих і 83 дитини.

– У лікарні швидкої допомоги допомогу надають 46-ти хворим, серед них 39 тернополян. Ще 4-ро осіб мають підозру на COVID-19, – продовжує Ольга Ярмоленко. – Зауважу, на кисневій підтримці через маску перебувають 3-є пацієнтів, а кисневого концентратора потребують 5-ро людей.

За її словами, всього у цьому інфекційному відділенні від початку карантину пролікували 170 осіб із діагнозом COVID-19.

– У міській дитячій лікарні з підтвердженим коронавірусом лежать 2 особи: 1 дитина і її мати, – додає лікарка. – З підозрою на COVID-19 там зараз перебувають ще 9 осіб. Усього пролікували в інфекційному відділенні 48 пацієнтів, серед них – 30 дітей.

Ольга Ярмоленко наголосила: показники на період із 2 до 8 липня є справді незадовільними. Адже кількість зареєстрованих випадків «корони» за ці дні становить 76 осіб.

– Так, цього тижня показник на захворюваності зріс на 47%, – уточнює вона. – Але інші показники у нас кращі, ніж в інших регіонах. Зокрема, за цей період фахівці провели 922 ПЛР-тестування. Загальна кількість тестів на 100 тисяч населення становить 59,7% (при загальнодержавному – 24%). Коефіцієнт випадків лікування за крайні 7 днів – 8,2%. І це – при нормі 11%.

Все це, на її думку, говорить про те, що спостерігається динаміка до зростання захворюваності на COVID-19, а карантинних і протиепідемічних заходів усі повинні дотримуватися. Окрім того, бракує посиленого контролю зі сторони правоохоронних органів (про те, що планують робити вони, читайте на «Терені» згодом – прим.).

Фото з трансляції засідання Штабу на сторінці Сергія Надала у соціальній мережі «Фейсбук»