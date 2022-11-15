10 укриттів встановлять у Тернополі на зупинках громадського транспорту

У Тернополі на зупинках громадського транспорту будуть встановленні спеціалізовані укриття, де громадяни зможуть перебувати під час сигналу сповіщення «Повітряна тривога».

Така ініціатива реалізується в межах Програми захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

«З метою безпеки громадян 10 спеціалізованих укриттів буде встановлено на зупинках громадського транспорту, де спостерігається велика кількість людей і поруч немає сховищ. Один із місцевих виробників займається проектною документацією та сертифікацією об’єкта, – розповідає міський голова Сергій Надал. – Реалізувати таку ініціативу заплановано вже цього року. Всередині укриття буде близько 20 місць для сидіння, однак кількість присутніх може бути більшою у разі критичної ситуації. Після завершення військових дій об’єкти можуть бути використані для інших мирних цілей».

Наразі вже визначено місця влаштування таких укриттів без шкоди для мереж та без створення зайвих перешкод для пішоходів і транспорту. При необхідності кількість укриттів на зупинках буде збільшена.