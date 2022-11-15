У Тернополі судять поліцейського

До 4 років позбавлення волі засуджено поліцейського, що умисно вносив неправдиві дані до інформаційної підсистеми Нацполіції.

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури до 4 років позбавлення волі засуджено колишнього начальника сектору реагування патрульної поліції одного з відділень поліції, обвинуваченого у несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в автоматизованій системі (ч. 1, 3 ст. 362 КК України).

Прокурор довів у суді, що правоохоронець упродовж 2018-2019 років умисно вносив до Інформаційної підсистеми Нацполіції «Адміністративна практика» відомості про закриття судом справ про адміністративне правопорушення у зв’язку із закінченням строків на момент розгляду. Насправді такі судові рішення у адміністративних справах за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння) не виносились. 7 осіб, стосовно яких складено адміністративні протоколи про керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, змогли уникнути покарання.

Відтак Тернопільський міськрайонний суд визнав вказану особу винною за інкримінованою статтею та призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі.

Рішення суду ще не набуло законної сили, повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.