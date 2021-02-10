105 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 10 лютого
105 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 10 лютого 2021 року.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (32 особи)
Бережанський район (6 осіб):
• м. Бережани – 6
Борщівський район (1 особа):
• с. Ланівці – 1
Бучацький район (2 особи):
• с. Стінка – 1
• с. Жнибороди – 1
Гусятинський район (4 особи):
• смт Гусятин – 1
• м. Копичинці – 2
• с. Оришківці – 1
Заліщицький район (0 осіб)
Збаразький район (4 особи):
• м. Збараж – 3
• с. Синява – 1
Зборівський район (1 особа):
• м. Зборів – 1
Козівський район (4 особи):
• смт Козова – 4
Кременецький район (5 осіб):
• м. Кременець – 2
• с. Малі Бережці – 3
Лановецький район (1 особа):
• м. Ланівці – 1
Монастириський район (0 осіб)
Підволочиський район (3 особи):
• с. Колодіївка – 3
Підгаєцький район (7 осіб):
• м. Підгайці – 3
• с. Мужилів – 3
• с. Вербів – 1
Теребовлянський район (7 осіб):
• м. Теребовля – 1
• с. Мшанець – 2
• с. Дарахів – 3
• с. Тютьків – 1
Тернопільський район (5 осіб):
• смт Великі Бірки – 1
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Плотича – 2
• с. Кип’ячка – 1
Чортківський район (13 осіб):
• м. Чортків – 7
• с. Біла – 1
• с. Колиндяни – 3
• с. Полівці – 1
• с. Джурин – 1
Шумський район (10 осіб):
• м. Шумськ – 4
• с. Кути – 2
• с. Бриків – 2
• с. Великі Загайці – 1
• с. Сураж – 1