13:27 | 10.02.2021
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105 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 10 лютого

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105 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 10 лютого 2021 року.

Також за останню добу
🔺летальних випадків – 1 (чоловік 79 р. Бучацький район с. Порохова)
🔺одужало – 61 особа
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 753
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 38942 особи;
🔺одужало – 36521 особа;
🔺летальних випадків – 555 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 10951(10157 одужало, 136 летальних);
– Бережанський район – 1965 (1851 одужало, 20 летальних);
– Борщівський район – 1786 (1699 одужало, 35 летальних);
– Бучацький район – 1382 (1299 одужало, 20 летальних);
– Гусятинський район – 1818 (1761 одужало, 28 летальних);
– Заліщицький район – 1706 (1557 одужало, 34 летальних);
– Збаразький район – 1885 (1838 одужало, 30 летальних);
– Зборівський район – 865 (844 одужало, 12 летальних);
– Козівський район – 1216 (1143 одужало, 9 летальних);
– Кременецький район – 2214 (2100 одужало, 37 летальних);
– Лановецький район – 1008 (949 одужало, 6 летальних);
– Монастириський район – 1382 (1172 одужало, 28 летальних);
– Підволочиський район – 1510 (1456 одужало, 19 летальних);
– Підгаєцький район – 548 (505 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1603 (1468 одужало, 33 летальних);
– Тернопільський район – 3262 (3094 одужало, 41 летальних);
– Чортківський район – 2597 (2438 одужало, 38 летальних);
– Шумський район – 1244 (1190 одужало, 23 летальних).

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (32 особи)

⭕️Бережанський район (6 осіб):

• м. Бережани – 6

⭕️Борщівський район (1 особа):

• с. Ланівці – 1

⭕️Бучацький район (2 особи):

• с. Стінка – 1

• с. Жнибороди – 1

⭕️Гусятинський район (4 особи):

• смт Гусятин – 1

• м. Копичинці – 2

• с. Оришківці – 1

⭕️Заліщицький район (0 осіб)

⭕️Збаразький район (4 особи):

• м. Збараж – 3

• с. Синява – 1

⭕️Зборівський район (1 особа):

• м. Зборів – 1

⭕️Козівський район (4 особи):

• смт Козова – 4

⭕️Кременецький район (5 осіб):

• м. Кременець – 2

• с. Малі Бережці – 3

⭕️Лановецький район (1 особа):

• м. Ланівці – 1

⭕️Монастириський район (0 осіб)

⭕️Підволочиський район (3 особи):

• с. Колодіївка – 3

⭕️Підгаєцький район (7 осіб):

• м. Підгайці – 3

• с. Мужилів – 3

• с. Вербів – 1

⭕️Теребовлянський район (7 осіб):

• м. Теребовля – 1

• с. Мшанець – 2

• с. Дарахів – 3

• с. Тютьків – 1

⭕️Тернопільський район (5 осіб):

• смт Великі Бірки – 1

• смт Велика Березовиця – 1

• с. Плотича – 2

• с. Кип’ячка – 1

⭕️Чортківський район (13 осіб):

• м. Чортків – 7

• с. Біла – 1

• с. Колиндяни – 3

• с. Полівці – 1

• с. Джурин – 1

⭕️Шумський район (10 осіб):

• м. Шумськ – 4

• с. Кути – 2

• с. Бриків – 2

• с. Великі Загайці – 1

• с. Сураж – 1

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