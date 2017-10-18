У Тернопільській області оголошено карантин рослин

Як повідомляють у прес-службі Держпродспоживслужби України, Тернопіщина увійшла в перелік трьох областей України, де запроваджено карантин рослин. Постраждали також Одеська та Херсонська області.

Станом на 12.10.2017 року карантинний режим запроваджено по амброзії полинолистій (Ambrosia artemisiifolia L) у Лановецькому районі — с. Москалівка та с. Білозірка на загальній площі 0,9 га.

Амброзія полинолиста належить до карантинних бур’янів, які завдають великої шкоди не лише сільському господарству, але й здоров’ю людини. За життєвою стратегією — це рудерал, заселяє сади, городи, узбіччя доріг, залізничні насипи, луки, пасовища, пустирі тощо.