11-класник з Тернопільщини має неприємності з законом

Одинадцятикласник привласнив чужий мобільний.

Про крадіжку Збаразьким правоохоронцям повідомив батько потерпілої. Чоловік розповів, що у школі в доньки зник телефон. Як з’ясували поліцейські, до злодіяння виявився причетним однокласник дівчини. Учні того дня прибили шкільне приміщення, а мобільний випускниця залишила заряджатися у класі. Чим і скористався її однокласник. Зайшов до класу та прихопив до кишені чужий ґаджет.

Хлопчина так і не зміг пояснити працівникам поліції, свій ганебний вчинок, адже раніше не коїв нічого протиправного та й родина у хлопця забезпечена. Мабуть захотілося лишніх грошей на розваги, бо ж одразу здав мобілку у ломбард. Гроші усі витратив.