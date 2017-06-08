13-річна тернополянка перемогла на міжнародних конкурсах у Польщі

Учениця 7 класу Владислава Боцян здобула ряд перемог на міжнародних конкурсах у Польщі. У квітні цього року дівчинка взяла участь у ІІ міжнародному літературному конкурсі, який проходив у Любліні і був присвячений 700-літтю надання цьому місту Магдебурзького права. У конкурсі брали участь 169 осіб із різних країн світу. Владислава Боцян, яка представляла Україну, посіла перше місце.

«Треба було написати легенду про їхню місцевість. Я написала «Легенду про першого видавця легенд-оповідань з Любліна». Здобула перше місце. Писала польською мовою, а анотації – також англійською і німецькою мовами. Не було дуже складно. Мені подобається вивчати різні мови. Вирішила брати участь у конкурсі, бо хотіла спробувати свої сили», – каже Владислава Боцян. Дівчинка навчається у ТСШ І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов. У школі опановує англійську і німецьку, а вивчити польську мову їй допомагає бабуся.

У травні цього року Владислава здобула перемогу у двох конкурсах. 19 травня – у місті Новий Сонч (Польща). Для мультимедійного конкурсу тернополянка підготувала короткометражний фільм про героя Другої світової війни – військового льотчика Станіслава Скальського.

«Я зробила мультимедію про пілота, який здобув визнання за переможну битву за Англію, який народився в Одесі», – каже Владислава. Поглиблювати знання із всесвітньої історії та історії України Владиславі допомагає мама Наталія Боцян.

«Станіслав Скальський 5 років проживав на території Тернопільської області в Збаражі. До цього часу не було знайдено жодних підтверджуючих документів. Ми віднайшли в нашому архіві документи, де безпосередньо згадується 5 років, де він проживав», – розповідає Наталія Боцян.

Ще одну перемогу Владислава здобула 22 травня у ХХХІІІ Міжнародному літературному конкурсі ім. Ванди Хотомської у місті Слупськ. Владислава написала легенду про слупських лелек і намалювала до праці 2 малюнки. Журі конкурсу визнало легенду тернополянки однією із найкращих серед майже 9000 робіт. «Горджуся здобутками своєї дочки. Вона не вперше бере участь у конкурсі, але цього року ми вийшли на вищий рівень», – зізнається мама Владислави Наталія Боцян. – «У Слупську вийшла збірка всіх творів тих дітей, котрі є лауреатами цього конкурсу. Вони видали пам’ятну збірочку, де є праця й моєї дочки. Тут зазначено, в яких номінаціях вони брали участь і з яких країн світу здобули перемогу, а також їхні праці, здобутки в прозі та в поезії. Ми ще чекаємо таку ж із Любліна, нам надішлють збірочку».

Підтримала Владиславу в її прагненні досягнути нових творчих успіхів та перемог Тернопільська територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка “Солідарність”.

«Коли до нас звернулася мама Владислави, ми довго не роздумували і знайшли небайдужих людей, які підтримали і організували їм кошти на поїздку, власне, по Республіці Польща. Це дуже важливо, коли про Тернопіль чують за межами України, представляють наше місто ось такі талановиті учні. Обдаровані діти, молодь мають неабиякий вплив на формування позитивного іміджу нашого міста і нашої країни», – каже голова фракції партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» у Тернопільській міській раді Володимир Місько. – «Найперші ініціативи фракції «Блоку Петра Порошенка» в Тернопільській міській раді, власне, були скеровані на те, щоби створити умови, які би підтримували або надавали максимальне сприяння у розвитку здібностей учнівської молоді. Саме тому ми ініціювали запровадження іменних стипендій Тернопільської міської ради в різних галузях знань».

Володимир Місько також зазначив, що він має намір напрацювати проект рішення, який дасть можливість обдарованим учням отримати кошти з місцевого бюджету для здійснення поїздок на творчі конкурси, на розвиток здібностей та талантів.