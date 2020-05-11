11 травня на Тернопільщині 1018 випадків COVID-19: нових – 19

Станом на 11 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1018 випадках діагноз лабораторно підтверджений (952 випадки – дорослі, 66 випадків – діти), з них 18 летальних. Видужало 310 осіб.

За попередню добу проведено 247 досліджень, підтверджено вперше 19 випадків зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (1 особа).

Збаразький район (1 особа):

• с. Залісці – 1

Кременецький район (16 осіб):

• м. Кременець – 6

• м. Почаїв – 3

• с. Великі Млинівці – 1

• с. Великі Бережці – 1

• с. Горинка – 1

• с. Града – 2

• с. Старий Почаїв – 1

• с. Велика Горянка – 1

Теребовлянський район (1 особа):

• с. Довге – 1