11 травня на Тернопільщині 1018 випадків COVID-19: нових – 19
Станом на 11 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1018 випадках діагноз лабораторно підтверджений (952 випадки – дорослі, 66 випадків – діти), з них 18 летальних. Видужало 310 осіб.
За попередню добу проведено 247 досліджень, підтверджено вперше 19 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (1 особа).
Збаразький район (1 особа):
• с. Залісці – 1
Кременецький район (16 осіб):
• м. Кременець – 6
• м. Почаїв – 3
• с. Великі Млинівці – 1
• с. Великі Бережці – 1
• с. Горинка – 1
• с. Града – 2
• с. Старий Почаїв – 1
• с. Велика Горянка – 1
Теребовлянський район (1 особа):
• с. Довге – 1