09:24 | 11.05.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

11 травня на Тернопільщині 1018 випадків COVID-19: нових – 19

Irena 0 Views Прокоментуй!

Станом на 11 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1018 випадках діагноз лабораторно підтверджений (952 випадки – дорослі, 66 випадків – діти), з них 18 летальних. Видужало 310 осіб.

За попередню добу проведено 247 досліджень, підтверджено вперше 19 випадків зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (1 особа).

Збаразький район (1 особа):
• с. Залісці – 1

Кременецький район (16 осіб):
• м. Кременець – 6
• м. Почаїв – 3
• с. Великі Млинівці – 1
• с. Великі Бережці – 1
• с. Горинка – 1
• с. Града – 2
• с. Старий Почаїв – 1
• с. Велика Горянка – 1

Теребовлянський район (1 особа):
• с. Довге – 1

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *