11 травня: в Україні за минулу добу зафіксовано 416 випадків коронавірусу
В Україні за минулу добу зафіксовано 416 випадків коронавірусу, всього з початку епідемії – 15 648.
Джерело: система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО
Деталі: За добу від COVID-19 померло 17 осіб, одужало – 228.
У Києві виявлено найбільше нових випадків в Україні – 66, однак не зафіксовано випадків смертей або одужань.
У Чернівецькій області підтверджено 56 випадків, у Рівненській – 52, у Львівській – 45.
Найбільше летальних випадків (по 5) зафіксовано у Чернівецькій та Рівненській областях. Ще 3 смерті від коронавірусу зафіксовано на Харківщині.