09:29 | 11.05.2020
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В Україні 

11 травня: в Україні за минулу добу зафіксовано 416 випадків коронавірусу

Irena 0 Views Прокоментуй!

В Україні за минулу добу зафіксовано 416 випадків коронавірусу, всього з початку епідемії – 15 648.

Джерело: система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО

Деталі: За добу від COVID-19 померло 17 осіб, одужало – 228.

У Києві виявлено найбільше нових випадків в Україні – 66, однак не зафіксовано випадків смертей або одужань.

У Чернівецькій області підтверджено 56 випадків, у Рівненській – 52, у Львівській – 45.

Найбільше летальних випадків (по 5) зафіксовано у Чернівецькій та Рівненській областях. Ще 3 смерті від коронавірусу зафіксовано на Харківщині.

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