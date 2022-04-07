Показники якості води на Кременеччині – покращуються

Фахівці Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ відібрали проби води на вміст аміаку з 8 криниць приватних садиб та двох водонапірних башт села Сапанів Кременецького району.

Лише у двох криницях виявлено незначне перевищення хімічних сполук. У інших – показник вмісту аміаку становить 0,05 мг/л, при нормі 2,6 мг/л.

Досліджено проби водопровідної мережі від артезіанських свердловин цього населеного пункту. Там якість води відповідає усім вимогам.

Крім того, відібрано проби води з семи точок за течією річки Іква.

У порівнянні з попереднім днем, вміст аміаку у воді дещо зменшився і становить 2,5-3,7 мг/л.

Ситуація контрольована. Місцевому населенню доставлено питну воду та воду для технічних потреб.

Фахівці Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ продовжують відслідковувати якість води.

За прогнозами експертів, у найближчі дні, показники стабілізуються.