09:35 | 7.04.2022
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Показники якості води на Кременеччині – покращуються

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Фахівці Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ відібрали проби води на вміст аміаку з 8 криниць приватних садиб та двох водонапірних башт села Сапанів Кременецького району.

💧Лише у двох криницях виявлено незначне перевищення хімічних сполук. У інших – показник вмісту аміаку становить 0,05 мг/л, при нормі 2,6 мг/л.
💧Досліджено проби водопровідної мережі від артезіанських свердловин цього населеного пункту. Там якість води відповідає усім вимогам.
💧Крім того, відібрано проби води з семи точок за течією річки Іква.
У порівнянні з попереднім днем, вміст аміаку у воді дещо зменшився і становить 2,5-3,7 мг/л.
Ситуація контрольована. Місцевому населенню доставлено питну воду та воду для технічних потреб.
Фахівці Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ продовжують відслідковувати якість води.

За прогнозами експертів, у найближчі дні, показники стабілізуються.

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