13-річна тернополянка привезла п’яте місце з Чемпіонату Європи

Тернополянка Вероніка Кондратенко зайняла V-те місце на Чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби серед школярів U15 у ваговій категорії до 36 кг. Вигравши попередні кваліфікаційні сутички, за жеребом Вероніка боролася із росіянкою, нажаль програла, а у фіналі ця російська спортсменка Гайдарова стала переможецею Чемпіонату Європи. У боротьбі за третє місце 13-ти річній тернополянці трішки не вистачило досвіду для перемоги над румунською спортсменкою, адже змагання відбувалися серед спортсменів до 15 років включно, тобто 2003 року народження і молодше. Чемпіонат Європи U15 проходив в угорському Дьйорі, який зібрав борців із 25 країн Європи.

В загальнокомандному заліку українська збірна дівчат виборола друге місце, поступившись команді Росії, на третьому місці команда Білорусі, четверті румуни, п’яті угорці, далі вниз по списку у таблиці йдуть Туреччина, Італія, Молдова, Болгарія, Фінляндія, Естонія, Польща, Іспанія, Словаччина, Греція, Франція, Голандія, Грузія, Сербія, Македонія, Австрія, Хорватія, Косово та Литва.

Юні українки здобули тут сім медалей різного ґатунку. Чемпіонами Європи стали Ольга Падошек в 39 кг та Євгенія Седих у в.к. 62 кг. Срібною призеркою стала Юлія Кухарук в категорії до 66 кг. А бронзові нагороди ЧЄ U15 вибороли Сніжана Онуфрієва у вазі 33 кг, Олександра Шеховцова в 36 кг, Аіда Керімова в категорії 42 кг та Кароліна Повк в 66 кг.

Збірна хлопців з вільної боротьби посіла V загальнокомандне місце, поступившись командам Росії (Ім.), Турції (ІІм.), Грузії (ІІІм.) та Азербайджану(ІVм.).

Серед вільників бронзовими призерами стали Вадим Танасійчук у вазі 52 кг, Микита Моргун 68 кг, Валентин Зозуляк у 75 кг та Ілля Плахтир у вазі 85 кг.

Борці греко-римського стилю посіли ІV командне місце, поступившись командам Росії (Ім.), Турції (ІІм.) та Грузії (ІІІм.). Іван Цибанев став чемпіоном у вазі 68 кг, Олександр Лобко здобув бронзу у 44 кг, а Мар’ян Голубовський став бронзовим призером у категорії 57 кг.