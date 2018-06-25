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“Інопланетяни” знищують сквер у Скалаті (фото)

Redaktor 21 Views 1 коментар

Напевно, інопланетяни знищують сквер у Скалаті, як і в міському парку. Про це у мережі Фейсбук пише Viktor Feskiv.

  • Зламані, викручені з “корінням” три світильники з чотирьох, електричний щит-розподільник…І це в центрі міста! Не мають ті, хто це робить ні совісті, ні, напевно, людської подоби. І це ж не стадо агресивних диких кабанів. Звірина собі такого не дозволить. Чи може хтось пояснити,чому таку шкоду роблять?..Озлобленість на світ,що несправедливий до них (так вважають). Чи елементарна олігофренія? – пише чоловік.

One thought on ““Інопланетяни” знищують сквер у Скалаті (фото)

  • сівма
    10:25 | 25 червня, 2018 at 10:25
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    Місцеві нероби

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