“Інопланетяни” знищують сквер у Скалаті (фото)

Напевно, інопланетяни знищують сквер у Скалаті, як і в міському парку. Про це у мережі Фейсбук пише Viktor Feskiv.

Зламані, викручені з “корінням” три світильники з чотирьох, електричний щит-розподільник…І це в центрі міста! Не мають ті, хто це робить ні совісті, ні, напевно, людської подоби. І це ж не стадо агресивних диких кабанів. Звірина собі такого не дозволить. Чи може хтось пояснити,чому таку шкоду роблять?..Озлобленість на світ,що несправедливий до них (так вважають). Чи елементарна олігофренія? – пише чоловік.