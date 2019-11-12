17:15 | 12.11.2019
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Новини Тернополя 

14 листопада в Тернопільському університеті — вибори

Irena 3 Views Прокоментуй!
Один із кандидатів.

14 листопада з 10.00 до 15.00 год у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка діятиме виборча дільниця.

У фойє актового залу головного корпусу обиратимуть кандидата на посаду студентського декана факультету та голову студентського уряду.

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