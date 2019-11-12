14 листопада в Тернопільському університеті — вибори

14 листопада з 10.00 до 15.00 год у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка діятиме виборча дільниця.

У фойє актового залу головного корпусу обиратимуть кандидата на посаду студентського декана факультету та голову студентського уряду.

Будьте відповідальними та свідомими, а ми працюватимемо для того, аби ваше дозвілля та життя було ще кращим, яскравішим та наповненим приємних моментів, – йдеться у повідомленні Студентського Самоврядування ТНПУ ім. В. Гнатюка