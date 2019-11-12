Відбулось офіційне представлення начальника обласного Управління СБУ в Тернопільській області

7 листопада Указом Президента України № 818/2019 на посаду начальника УСБУ в Тернопільській області призначено Борейчука Юрія Івановича, який раніше проходив службу у Департаменті контррозвідувального захисту економіки #СБУ. Сьогодні полковник Борейчук вперше зустрівся із особовим складом регіонального органу спецслужби.

Звертаючись до співробітників Управління, Юрій Іванович відзначив значний потенціал підрозділів УСБУ та висловив впевненість у подальшому покращенні їхньої результативності.

Довідково:

Борейчук Юрій Іванович народився 25 січня 1968 року на Рівненщині. У період з червня 1987 року до червня 1989 року проходив строкову військову службу. У червні 1993 року закінчив Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту. З серпня 1993 по січень 1994 року працював на Рівненському заводі надміцних конструкцій. У Служба безпеки України з серпня 1994 року. Пройшов усі щаблі військової служби– від оперуповноваженого до начальника Управління, має значний досвід оперативної та управлінської роботи у регіональних органах і Центральному управлінні СБ України. Указом Президента України від 07.11.2019 №818 призначений начальником Управління СБУ в Тернопільській області. Військове звання полковник присвоєне у березні 2010 року. Одружений, має трьох дітей.