Тернопільська область: впродовж доби у пожежах загинули троє людей

12 листопада о 13 год. 41 хв. до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в м. Бережани, що виникла в багатоквартирному житловому будинку на третьому поверсі. За лічені хвилини підрозділ прибув до місця події, та о 14.07 ліквідував полум’я . В квартирі горіли речі домашнього вжитку на площі 5 м.кв.

На місці пожежі виявили тіло господині, 1940 року народження. Причину виникнення пожежі встановить слідство.

В цей день на Тернопільщині вогонь забрав життя ще двох чоловіків, віком 79 та 82 роки, в с.Дітківці Зборівського району. Зі слів сусідів, загиблі зловживали алкоголем, та ймовірно через куріння в нетверезому стані спричинили пожежу. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку на площі 3 м.кв. Пожежу виявив сусід, та погасив її підручними засобами. Пожежно-рятувальні підрозділи до місця події не викликали.