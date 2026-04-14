15 квітня частина масиву “Дружба” буде без води

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водопровідній мережі за адресою вул. Тролейбусна, 14 з 09.00 до 20.00 год 15 квітня буде припинено подачу води до житлового будинку котеджного містечка «Сонячна долина» та адміністративних приміщень від вул. Тролейбусної, 14 (район обласної клінічної психоневрологічної лікарні) до вул. Стрийської у с. Підгороднє (міське кладовище).

КП “Тернопільводоканал” перепрошує за тимчасові незручності та закликає завчасно подбати про запаси води.