15 травня 27 нових підтверджень: 1060 осіб інфіковано COVID-19 у Тернопільській області

Станом на 15 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1060 випадках діагноз лабораторно підтверджений (987 випадків – дорослі, 73 випадки – діти), з них 22 летальних. Видужало 482 особи.

За повідомленням ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

За попередню добу:

☑️ видужало 50 осіб, в тому числі 10 медиків

☑️проведено 423 дослідження

☑️підтверджено вперше 27 випадків зараження вірусом COVID-19

🔥Географія поширення нових випадків: ⭕️Шумський район (2 особи):

• м. Шумськ – 1

• с. Сураж – 1 ⭕️Кременецький район (20 осіб):

• м. Кременець – 6

• м. Почаїв – 6

• с. Підлісці – 1

• с. Ридомиль – 1

• с. Великі Бережці – 4

• с. Лідихів – 1

• с. Плоске – 1 ⭕️Монастириський район (4 особи):

• м. Монастириська – 4 ⭕️Заліщицький район (1 особа):

• с. Касперівці – 1