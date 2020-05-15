15 травня 27 нових підтверджень: 1060 осіб інфіковано COVID-19 у Тернопільській області
Станом на 15 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1060 випадках діагноз лабораторно підтверджений (987 випадків – дорослі, 73 випадки – діти), з них 22 летальних. Видужало 482 особи.
За повідомленням ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
За попередню добу:
☑️ видужало 50 осіб, в тому числі 10 медиків
☑️проведено 423 дослідження
☑️підтверджено вперше 27 випадків зараження вірусом COVID-19
🔥Географія поширення нових випадків:
⭕️Шумський район (2 особи):
• м. Шумськ – 1
• с. Сураж – 1
⭕️Кременецький район (20 осіб):
• м. Кременець – 6
• м. Почаїв – 6
• с. Підлісці – 1
• с. Ридомиль – 1
• с. Великі Бережці – 4
• с. Лідихів – 1
• с. Плоске – 1
⭕️Монастириський район (4 особи):
• м. Монастириська – 4
⭕️Заліщицький район (1 особа):
• с. Касперівці – 1