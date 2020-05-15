З суботи у Тернополі запрацюють всі ринки

У ТЕРНОПОЛІ ДОЗВОЛИЛИ РОБОТУ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКІВ З СУБОТИ, 16 ТРАВНЯ

ℹ️На засіданні Тернопільського міського Штабу для боротьби з коронавірусом дозволили роботу непродовольчих ринків з суботи, 16 травня.

🔹Усі підприємці зобов’язані дотримуватися протиепідемічних вимог. Виконувати рекомендації та заходи безпеки, які передбачені постановами Уряду щодо роботи продовольчих і непродовольчих ринків, продуктових та непродуктових магазинів.

🔹Роботу на ринках у Тернополі контролюватимуть, якщо виявлять порушення протиепідемічних вимог, спалах захворювання, роботу одразу ж будуть зупиняти.

Поділіться:









