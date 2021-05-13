Митрополит Епіфаній відвідає Тернопіль
20-22 травня 2021 року в Тернополі перебуватиме предстоятель Православної Церкви України Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, – повідомляє Пресслужба Тернопільської єпархії ПЦУ.
У програмі візиту:
четвер, 20 травня
17:00 – освячення дзвонів кафедрального собору святих рівноапостольних Костянтина та Єлени (перетин вулиць Тарнавського/Київської)
18:00 – зустріч з хворими на СМА дітьми та їхніми батьками
п’ятниця, 21 травня
09:00 – 13:00 – зустріч Блаженнійшого Епіфанія зі студентами тернопільських вишів
16:00 – зустріч з тернопільською молоддю
18:00 – освячення хреста біля храму Різдва Пресвятої Богородиці (вул. Клима Савура, 6) і молитва за дітей, хворих на СМА
субота, 22 травня
09:00 – освячення Свято-Троїцького духовного центру на вул. Злуки
10:00 – Божественна Літургія у Свято-Троїцькому духовному центрі
12:30 – відкриття пам’ятника Данилові Галицькому на території духовного центру
13:00 – спілкування з волонтерами і пресою
14:00 – відкриття міжнародного фестивалю духовної пісні “Я там, де є благословіння”