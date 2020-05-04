159 людей з COVID-19 на Тернопільщині одужали
ℹ️Згідно з даними обласного лабораторного центру в області від початку епідемії коронавірусу з підтвердженим COVID-19 одужали 159 людей
🔹Монастириський район – 86
🔹Чортківський район – 13
🔹Тернопіль – 12
🔹Козівський район – 9
🔹Заліщицький район –9
🔹Шумський район – 7
🔹Кременецький район – 4
🔹Борщівський район – 4
🔹Бучацький район – 3
🔹Тернопільський район – 3
🔹Підгаєцький район – 2
🔹Гусятинський район – 2
🔹Збаразький район -2
🔹Зборівський район -1
🔹Теребовлянський район – 1
🔹Бережанський район – 1