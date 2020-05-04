Загалом у лікарнях Тернополя – 26 хворих на COVID-19

У Тернопільській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 4 травня перебуває 21 хворий на коронавірус, 14 з них – тернополяни. Ще 3 людини у лікарні – із підозрою на COVID-19. Двоє з них – тернополяни.

🔹У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 4 травня 5 пацієнтів (3 дитини і 2 дорослих) з підтвердженим COVID-19, двоє з них – тернополяни. Ще 4 пацієнти у лікарні із підозрами на коронавірус (2 дітей, 2 дорослих).

🔹Станом на 10 годину 4 травня в Тернопільській міській лікарні №3 на обсервації перебуває 8 тернополян.

ℹ️Загалом у Тернополі від початку епідемії коронавірусу підтвердили COVID-19 у 74 людей. 12 тернополян – одужали.

Джерело: Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом