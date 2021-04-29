16:31 | 29.04.2021
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Тернопільщина 

Під кримінал потрапив солдат з Тернопільщини, який «перервав» військовий контракт

tata 0 Views Прокоментуй!
На лаві підсудних опиняться троє військовослужбовців, серед яких житель Чорткова на Тернопільщині.

22-річний солдат залишив місце служби в одній з військових частин Тернополя. Він без поважних причин майже 2,5 місяці не з’являвся на службу, розповіли у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Аналогічні злочини вчинили ще два солдати з інших областей.

За вчинене військовослужбовцям загрожує покарання від 5 до 10 років. Міру наказання їм обере суд.

Додамо, що сектор захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Тернопільській області у тісній співпраці з іншими поліцейськими підрозділами та військовою прокуратурою надалі продовжуватимуть посилено працювати над виявленням аналогічних кримінальних проступків.  

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