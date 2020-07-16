16 липня: за добу на Тернопільщині підтвердили 44 випадки COVID-19

Станом на 16 липня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 2336 випадках діагноз лабораторно підтверджений (2137 випадків – дорослі, 199 випадків – діти), з них 34 летальних. Видужало 1469 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 1719, з яких 464 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 21 особи виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1255 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 41 особи виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 555 (145 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 57 (6 одужало, 1 летальний);

– Борщівський район – 18 (15 одужало);

– Бучацький район – 101 (85 одужало, 2 летальних);

– Гусятинський район – 68 (28 одужало);

– Заліщицький район – 63 (54 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 114 (72 одужало, 1 летальний);

– Зборівський район – 19 (6 одужало);

– Козівський район – 68 (59 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 433 (381 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 114 (42 одужало);

– Монастириський район – 212 (195 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 18 (8 одужало);

– Підгаєцький район – 6 (5 одужало, 1 летальний);

– Теребовлянський район – 23 (18 одужало);

– Тернопільський район – 151 (97 одужало, 1 летальний);

– Чортківський район – 109 (76 одужало);

– Шумський район – 207 (177 одужало, 10 летальних). За попередню добу:

✅видужало 22 особи

✅проведено 628 досліджень методом ПЛР.

✅проведено 13 досліджень на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 2 осіб позитивний результати та 27 досліджень на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – у 2 осіб позитивний результати .

✅підтверджено 44 випадки зараження вірусом COVID-19 🌏Географія поширення нових випадків: ⭕️м. Тернопіль (14 осіб) ⭕️Бережанський район (20 осіб):

• м. Бережани – 17

• с. Слов’ятин – 1

• с. Лапшин – 1

• с. Шибалин – 1 ⭕️Чортківський район (3 особи):

• м. Чортків – 1

• с. Косів – 2 ⭕️Бучацький район (1 особа):

• м. Бучач – 1 ⭕️Заліщицький район (1 особа):

• м. Заліщики – 1 ⭕️Підволочиський район (1 особа):

• смт. Підволочиськ – 1 ⭕️Тернопільський район (2 особи):

• с. Петриків – 1

• с. Козівка – 1 ⭕️Кременецький район (1 особа):

• м. Кременець – 1 ⭕️Козівський район (1 особа):

• смт. Козова – 1