Карантинні обмеження послабили у Шумському районі

У Шумському районі послабили карантинні обмеження. Відповідне рішення прийняли 10 червня на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань надзвичайних ситуацій при Тернопільській ОДА.

«Не введення адаптивного карантину в Кременецькому і Шумському районах сприяло покращенню епідситуації у цих районах. Наразі показник інцидентності у Кременецькому складає 11, 9 випадків, в Шумському – 6, 1. Згідно з Постановою Кабміну, для введення адаптивного карантину показник інцидентності має не перевищувати 12 осіб на 100 тис. населення. Однак у Тернопільському районі цей показник складає 47,8, у місті Тернопіль – 24,9, у Збаразькому – 15, 9. Тому ми рекомендували місцевим комісіям ТЕБ НС посилити карантинні заходи у місті Тернопіль, Тернопільському, Збаразькому та Кременецькому районах», – зазначила в.о. директора ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр» МОЗ України Оксана Чайчук.

Комісія прийняла рішення про обов`язкове тестування інструкторів, які працюватимуть на пунктах здачі ЗНО.