18-21 серпня в Тернополі на деяких вулицях буде припинено водопостачання

У зв’язку з переключенням нової водопровідної мережі у Тернополі на вулиці Загребельній, з 17 до 21 серпня будуть проводитися тимчасові відключення від водопостачання абонентів за адресами: вул. Загребельна, вул. Південна, вул. Грабовського та вул. Волинська.

Про дати та години зупинки подачі холодної води мешканці будинків будуть попереджені завчасно.

Адміністрація КП «Тернопільводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності та нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою на цей день.