13:06 | 11.05.2023
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18 травня проїзд у громадському транспорті Тернополя для пасажирів у вишиванках буде безкоштовним

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18 травня, у Всесвітній день вишиванки, проїзд у комунальному громадському транспорті Тернополя для жителів та гостей міста у вишиванках чи вишитих сорочках буде безкоштовний.

Відповідне рішення прийнято на черговому засіданні виконавчого комітету.

Додамо, проїзд у комунальних маршрутках, тролейбусах та автобусах для осіб у національному українському вбранні буде безкоштовним і 24 серпня, у день відзначення 32-ої річниці незалежності України та 28 серпня, у День міста.

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