На Тернопільщині судитимуть колаборанта, який воював проти ЗСУ на Херсонщині
На Тернопільщині судитимуть командира незаконного збройного формування, який воював проти ЗСУ на Херсонщині
Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо мешканця Донеччини, обвинуваченого у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111- КК України).
За даними слідства, у березні 2022 року донеччанин добровільно вступив до незаконного воєнізованого формування – «113 стрілецького полку мобрезерву 1 армійського корпусу» так званої «ДНР».
Під час тимчасової окупації територій поблизу села Станіслав Херсонського району Херсонської області, він брав участь у бойових діях на боці ворога на посаді командира взводу, а потім – командира роти. Обвинувачений організовував облаштування та діяльність спостережних пунктів та бойових позицій, проводив передислокацію очолюваних підрозділів, здійснював охорону окупованих територій України та виконував інші злочинні завдання у рядах незаконного військового формування.
Завершено спеціальне досудове розслідування, що здійснювалось слідчими Управління СБУ в Тернопільській області.