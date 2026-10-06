В нічній ДТП на Тернопільщині загинув неповнолітній

Дорожньо-транспортна пригода сталась 5 жовтня в с. Ігровиця Білецької територіальної громади. Близько 22.00 годин на автодорозі Р-39 відбулось зіткнення легкового автомобіля «AudiA6» та трактора «Pronar 1221A».

Внаслідок аварії, 16-річний пасажир легківки отримав важкі травми та опинився заблокований в транспортному засобі.

Прибулі до місця ДТП рятувальники, вивільнили з понівеченого автомобіля потерпілого, який не подавав ознак життя та передали працівникам екстреної швидкої медичної допомоги.

На жаль, реанімаційні заходи не дали результату і хлопець помер.

В «AudiA6» також перебували 19-річний водій та 16-річна пасажирка, які отримали травми різного ступеню важкості. Потерпілих госпіталізували до лікарні.