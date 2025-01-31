2 лютого одне з найбільших свят Православної Церкви – Стрітення Господнє

2 лютого за новоюліанським календарем ми відзначатимемо велике, одне з дванадцяти найбільших свят Православної Церкви – Стрітення Господнє, яке щороку відзначається в один і той самий день, через 40 днів після події Різдва Христового.

Євангельська подія, на спомин якої було встановлене це свято, оповідає про те, як, виконуючи тогочасний закон, Богородиця та праведний Йосиф Обручник принесли Богонемовля до храму, щоби посвятити Його Богові і віддати за Нього символічну жертву (плату). На порозі храму їх зустрів праведний старець Симеон, який прийняв на руки Немовля-Христа. Тож свято Стрітення – це свято зустрічі, зустрічі Бога.

Стрітення Господнє є останнім дванадесятим перед Великим постом. Воно є унікальним за своєю богослужбовою традицією, адже присвячене водночас прославленню і Спасителя, і Його Пречистої Матері, тобто одночасно є і Господнім, і Богородичним святом. Богослужіння звершуються священнослужителями зазвичай в блакитних облаченнях, в яких вшановують свята на честь Діви Марії.

На свято Стрітення у храмах звершують Чин малого освячення води, а також Чин освячення свічок. Зазвичай, після освячення ці свічки використовують, засвічуючи під час домашньої або церковної молитви.

В неділю, 2 лютого, приходьте на святкові богослужіння з нагоди свята Стрітення Господнього до наших храмів! Зичимо, щоби всі мали можливість і бажання зустріти Бога у своєму житті!