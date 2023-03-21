20-річному тернополянину загрожує позбавлення волі

Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського районного управління поліції мешканцю міста.

Оперативники поліції встановили, що підозрюваний причетний до крадіжки гаманця. Подія трапилася в приміщенні торговельного закладу. Зловмисник скористався слушною нагодою, коли відвідувачка закладу залишила гаманець на касі. В середині знаходилась обручка потерпілої, готівка та банківська картка.

Підозрюваному вдалося ще зняти за допомогою банкоту 1000 гривень. Адже заявниця зберігала пін-код разом з карткою.

Тернополянин 2003 року народження у скоєному зізнався. Перевіряється причетність молодика до вчинення аналогічних протиправних дій на території міста.

Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України.