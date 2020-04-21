21 квітня: на Тернопільщині зростає число інфікованих коронавірусом — підтверджено 435 випадків COVID-19

Станом на 21 квітня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 435 випадках діагноз лабораторно підтверджений (404 випадки – дорослі, 31 випадок – діти), з них 7 летальних.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Видужало 34 особи (м. Тернопіль – 1, Козівський район – 1, Тернопільський район – 1, Кременецький район – 2, Монастириський район – 26, Заліщицький район – 3).

За попередню добу офіційно підтверджено 21 випадок зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (3 особи).

Теребовлянський район (1 особа):

• м. Теребовля – 1

Шумський район (10 осіб):

• м. Шумськ – 5

• с. Васьківці – 1

• с. Бірки – 1

• с. Бриків – 2

• с. Кордишів – 1

Борщівський район (1 особа):

• м. Борщів – 1

Збаразький район (1 особа):

• смт. Вишнівець – 1

Бучацький район (5 осіб):

• с. Бариш – 5