21 квітня: в Україні кількість хворих на COVID-19 перевалила за 6 тисяч, за добу – 415 нових

Станом на 9 ранку 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали.

Джерело: МОЗ, Центр громадського здоров’я

Деталі: За добу зафіксовано 415 нових випадків.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 338 випадків (18 одужали);

Волинська обл. — 174 випадки (13 одужали);

Дніпропетровська обл. — 122 випадки (9 одужали);

Донецька обл. — 16 випадків (6 одужали);

Житомирська обл. — 270 випадків (1 одужав);

Закарпатська обл. — 205 випадків (16 одужали);

Запорізька обл. — 137 випадків (17 одужали);

Івано-Франківська область — 556 випадків (27 одужали);

м. Київ — 892 випадки (33 одужали);

Київська обл. — 356 випадків (28 одужали);

Кіровоградська обл. — 247 випадків (17 одужали);

Львівська обл. — 256 випадків (26 одужали);

Луганська обл. — 25 випадків (3 одужали);

Миколаївська обл. — 41 випадок;

Одеська обл. — 146 випадків;

Полтавська обл. — 101 випадок (12 одужали);

Рівненська обл. — 341 випадок (21 одужав);

Сумська обл. — 84 випадки (10 одужали);

Тернопільська обл. — 435 випадків (34 одужали);

Харківська обл. — 77 випадків (2 одужали);

Херсонська обл. — 70 випадків (7 одужали);

Хмельницька обл. — 49 випадків (5 одужали);

Черкаська обл. — 186 випадків (28 одужали);

Чернівецька обл. — 988 випадків (31 одужав);

Чернігівська обл. — 13 випадків (3 одужали).

На амбулаторному лікуванні 4 089 пацієнтів, з них 302 дитини. Усього госпіталізовано 2 036 осіб, з них 97 дітей.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 161 людина, з них 84 чоловіків та 77 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 367 людей вже одужали, з них 18 дітей, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.