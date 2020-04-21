21 квітня: в Україні кількість хворих на COVID-19 перевалила за 6 тисяч, за добу – 415 нових
Станом на 9 ранку 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали.
Джерело: МОЗ, Центр громадського здоров’я
Деталі: За добу зафіксовано 415 нових випадків.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 338 випадків (18 одужали);
Волинська обл. — 174 випадки (13 одужали);
Дніпропетровська обл. — 122 випадки (9 одужали);
Донецька обл. — 16 випадків (6 одужали);
Житомирська обл. — 270 випадків (1 одужав);
Закарпатська обл. — 205 випадків (16 одужали);
Запорізька обл. — 137 випадків (17 одужали);
Івано-Франківська область — 556 випадків (27 одужали);
м. Київ — 892 випадки (33 одужали);
Київська обл. — 356 випадків (28 одужали);
Кіровоградська обл. — 247 випадків (17 одужали);
Львівська обл. — 256 випадків (26 одужали);
Луганська обл. — 25 випадків (3 одужали);
Миколаївська обл. — 41 випадок;
Одеська обл. — 146 випадків;
Полтавська обл. — 101 випадок (12 одужали);
Рівненська обл. — 341 випадок (21 одужав);
Сумська обл. — 84 випадки (10 одужали);
Тернопільська обл. — 435 випадків (34 одужали);
Харківська обл. — 77 випадків (2 одужали);
Херсонська обл. — 70 випадків (7 одужали);
Хмельницька обл. — 49 випадків (5 одужали);
Черкаська обл. — 186 випадків (28 одужали);
Чернівецька обл. — 988 випадків (31 одужав);
Чернігівська обл. — 13 випадків (3 одужали).
На амбулаторному лікуванні 4 089 пацієнтів, з них 302 дитини. Усього госпіталізовано 2 036 осіб, з них 97 дітей.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 161 людина, з них 84 чоловіків та 77 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Загалом 367 людей вже одужали, з них 18 дітей, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.