22 померли: 366 нових випадків COVID-19 на Тернопільщині
366 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 13 квітня 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 22
– чоловік 51 р. м. Тернопіль
– чоловік 57 р. м. Тернопіль
– жінка 62 р. м. Бережани
– чоловік 68 р. Тернопільський район с. Чистилів
– жінка 83 р. Тернопільський район с. Метенів
– жінка 58 р. Тернопільський район с. Добриводи
– чоловік 74 р. Тернопільський район с. Чагарі-Збаразькі
– чоловік 37 р. м. Борщів
– жінка 64 р. м. Борщів
– жінка 61 р. Кременецький район с. Лопушне
– жінка 81 р. Чортківський район с. Стигла
– чоловік 76 р. м. Тернопіль
– жінка 69 р. м. Чортків
– жінка 68 р. Чортківський район с. Більче-Золоте
– чоловік 70 р. м. Теребовля
– жінка 82 р. м. Теребовля
– жінка 35 р. Тернопільський район с. Велика Лука
– жінка 60 р. м. Тернопіль
– жінка 61 р. Тернопільський район с. Іванівка
– жінка 83 р. м. Тернопіль
– жінка 64 р. Тернопільський район с. Шляхтинці
– жінка 55 р. смт Підволочиськ
одужало – 365 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 1348
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 61025 осіб;
одужало – 49595 осіб;
летальних випадків – 944 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 6481 (5567 одужало, 97 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1357 (1160 одужало, 27 летальних)
– Тернопільський район – 37033 (29609 одужало, 543 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 16923 (13342 одужало, 243 летальних)
– Чортківський район – 17511 (14419 одужало, 301 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2446 (1909 одужало, 24 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (51 особа):
• Борсуківська сільська ОТГ – 0
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 3
• Вишнівецька селищна ОТГ – 11
• Кременецька міська ОТГ – 20
• Лановецька міська ОТГ – 13
• Лопушненська сільська ОТГ – 0
• Почаївська міська ОТГ – 2
• Шумська міська ОТГ – 2
Тернопільський район (271 особа):
• Байковецька сільська ОТГ – 14
• Бережанська міська ОТГ – 6
• Білецька сільська ОТГ – 0
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 3
• Великобірківська селищна ОТГ – 0
• Великогаївська сільська ОТГ – 1
• Залозецька селищна ОТГ – 1
• Збаразька міська ОТГ – 7
• Зборівська міська ОТГ – 0
• Золотниківська сільська ОТГ – 8
• Іванівська сільська ОТГ – 0
• Козівська селищна ОТГ – 10
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 7
• Нараївська сільська ОТГ – 0
• Озернянська сільська ОТГ – 0
• Підволочиська селищна ОТГ – 18
• Підгаєцька міська ОТГ – 1
• Підгороднянська сільська ОТГ – 2
• Саранчуківська сільська ОТГ – 0
• Скалатська міська ОТГ – 10
• Скориківська сільська ОТГ – 3
• Теребовлянська міська ОТГ – 14
• Тернопільська міська ОТГ – 166
Чортківський район (44 особи):
• Білобожницька сільська ОТГ – 7
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 6
• Бучацька міська ОТГ – 3
• Васильковецька сільська ОТГ – 2
• Гримайлівська селищна ОТГ – 2
• Гусятинська селищна ОТГ – 8
• Заводська селищна ОТГ – 0
• Заліщицька міська ОТГ – 1
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
• Колиндянська сільська ОТГ – 0
• Копичинецька міська ОТГ – 5
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0
• Монастириська міська ОТГ – 0
• Нагірянська сільська ОТГ – 3
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 0
• Товстенська селищна ОТГ – 4
• Трибухівська сільська ОТГ – 0
• Хоростківська міська ОТГ – 0
• Чортківська міська ОТГ – 3