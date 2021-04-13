На Тернопільщині перепрофільовано в тимчасові госпіталі вісім закладів охорони здоров’я

Про це 12 квітня повідомила начальниця Управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко.

В області необхідних ліжковий фонд під «ковід» займає 50% від загальної кількості ліжок по лікувальних закладах. Це становить 2383. До визначених ліжок додано і перепрофільовані. Станом на сьогодні, 12 квітня, їх разом 2482. Забезпечено киснем всього 2219 ліжок, з них 1558 – забезпечено киснем централізовано, 661 – концентраторами.

За останній тиждень додано 32 кисневі точки (з централізованим кисневим постачанням).

«УОЗ опрацювало механізм розгортання тимчасових госпіталів. У зв’язку зі стрімким зростанням кількості хворих на COVID-19 перепрофілювало в тимчасові госпіталі вісім медичних закладів», – про це під час сьогоднішньої оперативної наради, яка відбувається щотижнево, повідомила Ольга Ярмоленко.

– Ситуація з точки зору кількості госпіталізацій – більш напружена, відповідно, перепрофільовано заклади охорони здоров’я, передбачені для лікування коронавірусної інфекції COVID-19. Це Заліщицька центральна міська лікарня, Чортківська центральна міська лікарня, Почаївська районна комунальна лікарня, Скалатська комунальна районна лікарня, Гусятинська комунальна лікарня, Монастириська міська лікарня, Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги та Тернопільська комунальна міська лікарня №3.

За словами очільниці, на сьогодні ліжковий фонд, який використовується, а це понад 2482 ліжка, поки що достатній, вільними є 1068 ліжко-місць під COVID.

Чотири місяці тому даний ліжковий фонд складав 1750 ліжко-місць.

Окрім того, розглянуто актуальні питання медичної галузі, зокрема щодо стану вакцинальної кампанії, роботи мобільних бригад та пунктів щеплень, завантаженості ліжок в закладах охорони здоров’я, визначених для надання медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною інфекцією COVID-19, про що відповідно доповіли головні спеціалісти.

Впродовж наради обговорено питання щодо епідеміологічної ситуації щодо захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19 на сьогоднішній день та організацію медичної допомоги в закладах охорони здоров’я області в умовах пандемії. Йшлося про вжиття першочергових заходів у разі ускладнення епідситуації в області.

В управлінні охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації відбулась оперативна нарада під головуванням начальниці управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Ольги Ярмоленко та за участі головних спеціалістів та експертів УОЗ Тернопільської облдержадміністрації: заступника управління Лідії Чайковської, заступника управління – начальника відділу надання медичної допомоги населенню управління охорони здоров’я ТОДА Тетяни Скарлош, головного спеціаліста – терапевта управління охорони здоров’я ТОДА Лариси Матюк, головного спеціаліста – педіатра управління охорони здоров’я ТОДА Валентини Сум, головного спеціаліста відділу надання медичної допомоги населенню УОЗ ТОДА з питань сімейної медицини Марії Сельської, головного спеціаліста з питань персоналу управління охорони здоров’я ТОДА Олександри Горбунової, головного спеціаліста відділу та фінансово-екеномічного та програмного забезпечення УОЗ ТОДА Ольги Яхван, головний спеціаліст-юрисконсульт спеціаліст відділу з питань фармації та режимно-секретної роботи » управління охорони здоров’я ТОДА Оксана Воркун, заступника генерального директора «Тернопільського центру громадського здоров’я» Олександра Савчука.