23 квітня: у Тернопільській області в 499 випадках лабораторно підтверджено COVID-19
Станом на 23 квітня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 499 випадках діагноз лабораторно підтверджений (467 випадків – дорослі, 32 випадки – діти), з них 7 летальних.
Видужало 38 осіб (м. Тернопіль – 1, Козівський район – 1, Тернопільський район – 1, Кременецький район – 3, Зборівський район – 1, Бережанський район – 1, Монастириський район – 27, Заліщицький район – 3).
За попередню добу офіційно підтверджено 28 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (1 особа).
Козівський район (1 особа):
• с. Щепанів – 1
Теребовлянський район (1 особа):
• м. Теребовля – 1
Шумський район (13 осіб):
• м. Шумськ – 7
• с. Обич – 1
• с. Бірки – 2
• с. Васьківці – 1
• с. Великі Загайці – 1
• с. Вілія – 1
Монастириський район (7 осіб):
• м. Монастириська – 5
• с. Задарів – 1
• с. Криниця – 1
Кременецький район (4 особи):
• м. Почаїв – 3
• с. Старий Почаїв – 1
Підволочиський район (1 особа):
• с. Галущинці – 1