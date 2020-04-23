23 квітня: у Тернопільській області в 499 випадках лабораторно підтверджено COVID-19

Станом на 23 квітня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 499 випадках діагноз лабораторно підтверджений (467 випадків – дорослі, 32 випадки – діти), з них 7 летальних.

Видужало 38 осіб (м. Тернопіль – 1, Козівський район – 1, Тернопільський район – 1, Кременецький район – 3, Зборівський район – 1, Бережанський район – 1, Монастириський район – 27, Заліщицький район – 3).

За попередню добу офіційно підтверджено 28 випадків зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків: м. Тернопіль (1 особа). Козівський район (1 особа):

• с. Щепанів – 1 Теребовлянський район (1 особа):

• м. Теребовля – 1 Шумський район (13 осіб):

• м. Шумськ – 7

• с. Обич – 1

• с. Бірки – 2

• с. Васьківці – 1

• с. Великі Загайці – 1

• с. Вілія – 1 Монастириський район (7 осіб):

• м. Монастириська – 5

• с. Задарів – 1

• с. Криниця – 1 Кременецький район (4 особи):

• м. Почаїв – 3

• с. Старий Почаїв – 1 Підволочиський район (1 особа):

• с. Галущинці – 1