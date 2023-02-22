Тернопільщина отримала генератор потужністю 200 кВт від Верховного комісаріату ООН у справах біженців

Тернопільщина отримала генератор потужністю 200 кВт від управління Верховного комісаріату ООН у справах біженців. Цей пристрій буде забезпечувати потреби одного з підприємств теплопостачання області.

Заступник начальника Тернопільської ОВА Володимир Важинський зазначив, що генератор забезпечить безперебійне постачання тепла до 10 тисяч споживачів.

“Ми не вперше отримуємо допомогу від управління Верховного комісаріату ООН. Нещодавно вони передали генератор високої потужності для одного з медичних закладів краю. Сподіваюся, що наша співпраця буде й надалі плідною та допомагатиме боронити нашу країну від російського терору”, – сказав Володимир Важинський.