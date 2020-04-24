24 квітня 4 підтвердження: у Збаразькому районі 7 осіб інфіковано коронавірусом

Кількість людей, у яких лабораторно підтверджено інфікування коронавірусом в Збаразькому районі зросла. Сьогодні ще у 4 людей виявили інфекцію – в однієї людини у смт. Вишнівець та трьох людей у селах Раковецької сільської ради.

Про це повідомляє міський голова Роман Полікровський.

В зв’язку з тим, вчергове закликаю усіх ОСОБЛИВО СЕРЙОЗНО поставитись до дотримання вимог карантину, адже зі збільшенням кількості інфікованих зростає мережа контактних осіб і ймовірність інфікування здорових!

Прошу бути відповідальними і обережними, молімось за здоров’я інфікованих та в жодному разі не допускаймо неприязного ставлення до хворих та їх родин! Це наше спільне випробування та відповідальність! Бережіть себе та будьте здоровими. Божого благословення усім.

Нагадаємо, у районі вже семеро осіб інфіковано коронавірусом.