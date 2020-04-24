20:14 | 24.04.2020
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24 квітня 4 підтвердження: у Збаразькому районі 7 осіб інфіковано коронавірусом

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Кількість людей, у яких лабораторно підтверджено інфікування коронавірусом в Збаразькому районі зросла. Сьогодні ще у 4 людей виявили інфекцію – в однієї людини у смт. Вишнівець та трьох людей у селах Раковецької сільської ради.

Про це повідомляє міський голова Роман Полікровський.

  • В зв’язку з тим, вчергове закликаю усіх ОСОБЛИВО СЕРЙОЗНО поставитись до дотримання вимог карантину, адже зі збільшенням кількості інфікованих зростає мережа контактних осіб і ймовірність інфікування здорових!
    Прошу бути відповідальними і обережними, молімось за здоров’я інфікованих та в жодному разі не допускаймо неприязного ставлення до хворих та їх родин! Це наше спільне випробування та відповідальність!  Бережіть себе та будьте здоровими. Божого благословення усім.

Нагадаємо, у районі вже семеро осіб інфіковано коронавірусом.

 

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