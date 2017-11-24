24 листопада о 07:00 мешканці масиву “Дружба” перекриють дорогу на “Маяку”

Завтра, 24 листопада, мешканці масиву “Дружба”, на знак протесту проти незаконної забудови на території ПК “Березіль”, о 07:00 перекриють центральну дорогу в районі “Маяка” (пішоходний перехід з дамби в “Гідропарк”).

Пізніше активісти влаштують пікет біля Тернопільської міської ради.

Громада закликає усіх небайдужих тернополян приєднатись до акції.

Не дамо владі міста творити беззаконня!

Сьогодні біля “Березолю” знову відбулось протистояння, на цей раз “тітушки” погрожували депутату Шкулі і навіть застосували до нього силу.

Як повідомлялось, 9 листопада біля ПК “Березіль” було розпочато підготовку до будівництва житлового будинку, проти якого виступали громадські активісти Тернополя та мешканці навколишніх будинків.

Під час протистояння між мешканцями сусідніх до палацу будинків з представниками забудовника активістці Юлії Квасниці погрожували розправою.

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