У Білій на переході збили пенсіонера

Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, садна обличчя та забій колінного суглобу — з такими травмами до лікарні звернувся тернополянин похилого віку. Травми чоловік отримав внаслідок ДТП у селі Біла Тернопільського району.

22 листопада близько 17:50 його збив автомобіль марки DaewooSens.

Це трапилося на дорозі Броди-Тернопіль в селі Біла. Чоловік переходив проїжджу частину в межах нерегульованого переходу, коли його збив транспортний засіб. У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Причину автопригоди встановить слідство.

За інформацією відділу комунікації поліції Тернопільської області.