24 лютого: за минулу добу зареєстровано 174 випадки коронавірусу на Тернопільщині

❗️174 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 24 лютого 2021 року.

Також за останню добу

🔺летальних випадків – 2 (чоловік 78 р. Бережанський район с. Демня, жінка 46 р. Заліщицький район с. Литячі)

🔺одужало – 69 осіб

🔺проведено досліджень методом ПЛР – 1073

❗️За весь час пандемії в Тернопільській області

🔺захворіло – 40998 осіб;

🔺одужало – 38121 особа;

🔺летальних випадків – 588 (3 випадки жителі інших областей).

✅Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 11468 (10582 одужало, 143 летальних);

– Бережанський район – 2073 (1917 одужало, 22 летальних);

– Борщівський район – 1875 (1753 одужало, 38 летальних);

– Бучацький район – 1487 (1356 одужало, 22 летальних);

– Гусятинський район – 1873 (1802 одужало, 28 летальних);

– Заліщицький район – 1854 (1645 одужало, 36 летальних);

– Збаразький район – 1929 (1875 одужало, 31 летальних);

– Зборівський район – 892 (849 одужало, 13 летальних);

– Козівський район – 1250 (1212 одужало, 9 летальних);

– Кременецький район – 2292 (2163 одужало, 39 летальних);

– Лановецький район – 1043 (993 одужало, 7 летальних);

– Монастириський район – 1534 (1337 одужало, 32 летальних);

– Підволочиський район – 1569 (1496 одужало, 22 летальних);

– Підгаєцький район – 643 (554 одужало, 3 летальних);

– Теребовлянський район – 1660 (1562 одужало, 34 летальних);

– Тернопільський район – 3388 (3220 одужало, 45 летальних);

– Чортківський район – 2869 (2555 одужало, 38 летальних);

– Шумський район – 1299 (1250 одужало, 23 летальних).

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (67 осіб)

⭕️Бережанський район (9 осіб):

• м. Бережани – 7

• с. Шайбівка – 1

• с. Жовнівка – 1

⭕️Борщівський район (0 осіб)

⭕️Бучацький район (1 особа):

• м. Бучач – 1

⭕️Гусятинський район (4 особи):

• смт Гусятин – 2

• м. Копичинці – 2

⭕️Заліщицький район (1 особа):

• м. Заліщики – 1

⭕️Збаразький район (8 осіб):

• м. Збараж – 2

• с. Верняки – 1

• с. Колодне – 2

• с. Максимівка – 1

• с. Опрілівці – 2

⭕️Зборівський район (2 особи):

• с. Млинівці – 1

• с. Жабиня – 1

⭕️Козівський район (3 особи):

• смт Козлів – 1

• с. Денисів – 1

• с. Вікторівка – 1

⭕️Кременецький район (11 осіб):

• м. Кременець – 8

• м. Почаїв – 1

• с. Великі Млинівці – 1

• с. Катеринівка – 1

⭕️Лановецький район (1 особа):

• с. Якимівці – 1

⭕️Монастириський район (0 осіб)

⭕️Підволочиський район (2 особи):

• с. Нове Село – 1

• с. Магдалівка – 1

⭕️Підгаєцький район (0 осіб)

⭕️Теребовлянський район (6 осіб):

• м. Теребовля – 2

• смт Микулинці – 1

• с. Боричівка – 2

• с. Млиниська – 1

⭕️Тернопільський район (16 осіб):

• смт Велика Березовиця – 2

• смт Великі Бірки – 2

• с. Байківці – 1

• с. Біла – 2

• с. Велика Лука – 1

• с. Гаї-Шевченківські – 2

• с. Кип’ячка – 1

• с. Лучка – 1

• с. Острів – 1

• с. Петриків – 1

⭕️Чортківський район (34 особи):

• м. Чортків – 13

• с. Улашківці – 1

• с. Білобожниця – 1

• с. Великі Чорнокінці – 1

• с. Давидківці – 2

• с. Звиняч – 1

• с. Колиндяни – 2

• с. Косів – 5

• с. Нагірянка – 5

• с. Палашівка – 1

• с. Семаківці – 2

⭕️Шумський район (9 осіб):

• м. Шумськ – 2

• с. Бірки – 4

• с. Ходаки – 1

• с. Онишківці – 1

• с. Соснівка – 1