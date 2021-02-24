24 лютого: за минулу добу зареєстровано 174 випадки коронавірусу на Тернопільщині
❗️174 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 24 лютого 2021 року.
Також за останню добу
🔺летальних випадків – 2 (чоловік 78 р. Бережанський район с. Демня, жінка 46 р. Заліщицький район с. Литячі)
🔺одужало – 69 осіб
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 1073
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 40998 осіб;
🔺одужало – 38121 особа;
🔺летальних випадків – 588 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 11468 (10582 одужало, 143 летальних);
– Бережанський район – 2073 (1917 одужало, 22 летальних);
– Борщівський район – 1875 (1753 одужало, 38 летальних);
– Бучацький район – 1487 (1356 одужало, 22 летальних);
– Гусятинський район – 1873 (1802 одужало, 28 летальних);
– Заліщицький район – 1854 (1645 одужало, 36 летальних);
– Збаразький район – 1929 (1875 одужало, 31 летальних);
– Зборівський район – 892 (849 одужало, 13 летальних);
– Козівський район – 1250 (1212 одужало, 9 летальних);
– Кременецький район – 2292 (2163 одужало, 39 летальних);
– Лановецький район – 1043 (993 одужало, 7 летальних);
– Монастириський район – 1534 (1337 одужало, 32 летальних);
– Підволочиський район – 1569 (1496 одужало, 22 летальних);
– Підгаєцький район – 643 (554 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1660 (1562 одужало, 34 летальних);
– Тернопільський район – 3388 (3220 одужало, 45 летальних);
– Чортківський район – 2869 (2555 одужало, 38 летальних);
– Шумський район – 1299 (1250 одужало, 23 летальних).
🌍Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (67 осіб)
⭕️Бережанський район (9 осіб):
• м. Бережани – 7
• с. Шайбівка – 1
• с. Жовнівка – 1
⭕️Борщівський район (0 осіб)
⭕️Бучацький район (1 особа):
• м. Бучач – 1
⭕️Гусятинський район (4 особи):
• смт Гусятин – 2
• м. Копичинці – 2
⭕️Заліщицький район (1 особа):
• м. Заліщики – 1
⭕️Збаразький район (8 осіб):
• м. Збараж – 2
• с. Верняки – 1
• с. Колодне – 2
• с. Максимівка – 1
• с. Опрілівці – 2
⭕️Зборівський район (2 особи):
• с. Млинівці – 1
• с. Жабиня – 1
⭕️Козівський район (3 особи):
• смт Козлів – 1
• с. Денисів – 1
• с. Вікторівка – 1
⭕️Кременецький район (11 осіб):
• м. Кременець – 8
• м. Почаїв – 1
• с. Великі Млинівці – 1
• с. Катеринівка – 1
⭕️Лановецький район (1 особа):
• с. Якимівці – 1
⭕️Монастириський район (0 осіб)
⭕️Підволочиський район (2 особи):
• с. Нове Село – 1
• с. Магдалівка – 1
⭕️Підгаєцький район (0 осіб)
⭕️Теребовлянський район (6 осіб):
• м. Теребовля – 2
• смт Микулинці – 1
• с. Боричівка – 2
• с. Млиниська – 1
⭕️Тернопільський район (16 осіб):
• смт Велика Березовиця – 2
• смт Великі Бірки – 2
• с. Байківці – 1
• с. Біла – 2
• с. Велика Лука – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 2
• с. Кип’ячка – 1
• с. Лучка – 1
• с. Острів – 1
• с. Петриків – 1
⭕️Чортківський район (34 особи):
• м. Чортків – 13
• с. Улашківці – 1
• с. Білобожниця – 1
• с. Великі Чорнокінці – 1
• с. Давидківці – 2
• с. Звиняч – 1
• с. Колиндяни – 2
• с. Косів – 5
• с. Нагірянка – 5
• с. Палашівка – 1
• с. Семаківці – 2
⭕️Шумський район (9 осіб):
• м. Шумськ – 2
• с. Бірки – 4
• с. Ходаки – 1
• с. Онишківці – 1
• с. Соснівка – 1