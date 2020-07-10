17:02 | 10.07.2020
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Новини Тернополя 

265 рослин коноплі та 202 маку вилучили правоохоронці у 57-річного жителя селища на Тернопільщині

Irena 0 Views Прокоментуй!

В ході проведення оперативно-профілактичної операції “Мак” дільничні офіцери Гусятинського відділення поліції здійснювали подворовий обхід території.

На одному з городів правоохоронці виявили незаконні посіви маку й коноплі та одразу викликали слідчо-оперативну групу.

За словами начальника сектору превенції патрульної поліції Гусятинського ВП Сергія Остафійчука, незаконним городництвом займався п’ятдесятисемирічний чоловік. Висота рослин коноплі сягала понад два метри. Її з дороги не було видно, каже поліцейський, бо усе росло на городі за хатою.

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